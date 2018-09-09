بالفيديو.. تفاصيل القبض على وافد ظهر في فيديو مع سيدة أثناء العمل بجدة
أوضح مساعد مدير فرع وزارة العمل بمكة المكرمة محمد جلال، تفاصيل القبض على وافدا مصري بعد ظهوره ” بشكل مسيء ” في مقطع فيديو مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.
وقال خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأحد، تم تكليف فريق التفتيش من مدير عام فرع الوزارة بمكة بعد الوصول على معلومات عن المنشأة، وظهر لنا من مخالفات، علمًا بأن الوافد يعمل على وظيفة مقصورة على السعوديين.
وأضاف : بالإضافة إلى عدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بعمل المرأة وتم استدعاء صاحب العمل لاستكمال الاجراءات ولكن لم يحضر وقمنا بإحالة الملف إلى الجهات المختصة.
تعليق علي العلياني على مقطع متداول لوافد مصري مع سيدة سعودية
ومداخلة هاتفية لمساعد مدير فرع وزارة العمل بمكة المكرمة لتوضيح تفاصيل إلقاء القبض على الوافد والعقوبات المفروضة#معالي_المواطن pic.twitter.com/YwMSIyuKZH
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 9, 2018
اترك تعليقاً