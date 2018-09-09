بالفيديو.. سارة الدوسري تكشف طبيعة عملها في مدرجات الاتفاق

نواف السالم(صدى):

كشفت سارة الدوسري أول سعودية تتولى مسؤولية قيادة مدرجات العائلات في مباريات نادي الاتفاق، طبيعة عملها في المدرجات، مؤكدة أن مهمتها تشجيع العائلات على الحضور للمباريات.

وقالت في مداخلة عبر قناة ” الإخبارية ” ، أن اختيارها لهذه المهمة كان مفاجئا لها وبدون ترتيب مسبق، مبينة أن أحد الشباب في رابطة مشجعي نادي الاتفاق طرح الفكرة عليها، ووافقت عليها، كما وافق عليها المسؤولون في النادي.

وعبرت سارة عن فخرها بهذه المهمة ومنحها فرصة خدمة نادي الاتفاق اعتبارًا من مباراة الاتفاق والباطن، مشيرة إلى أن مهمتها تتمحور حول طرح الأفكار وتشجيع العائلات على الحضور للمدرجات بحكم أن هذا الموضوع جديد على المجتمع السعودي.

يذكر أن نادي الاتفاق كان قد أعلن عن اعتماد تشكيل رايطة جماهير النادي تحت مسمى رابطة ” فارس الدهناء ” لتضم 24 شخصا بينهم عضوية نسائية للمرة الأولى على مستوى المملكة.