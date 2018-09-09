شاب يتخلى عن عروسه في يوم الزفاف بسبب ” واتساب “

نيودلهي(صدى):

قرر عريس هندي، أن يتخلى عن عروسه في يوم الزفاف؛ لأنها تقضي وقتاً طويلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق واتساب.

وكان العريس غاضباً من إفراط عروسه في استعمال تطبيق المراسلات، فقرر إنهاء علاقته بها، بعدما عرف أنها كانت منشغلة بمراسلة أفراد عائلته.

وقدم أهل العروس بلاغاً عند الشرطة يتهمون فيه أهل العريس بمحاولة الاستيلاء على المهر، الذي تدفعه العروس لعريسها وفق العادات والتقاليد الهندية، حيث أن العروس نفت صحة هذه المزاعم.