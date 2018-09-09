بالفيديو.. ” الوهيبي ” يوضح كيف تتعامل الفتاة إذا تحرش بها أحد الأقرباء؟

علي القحطاني (صدى):

قال المستشار القانوني ” محمد الوهيبي ” ، اليوم الأحد، إن الدولة كفلت للمرأة أو الشخص المتحرش به الحماية، والعلاج إذا كان متضررًا نفسيًا، بالإضافة إلى إحالة المتهم للجهات القضائية.

وأجاب ” الوهيبي ” خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية روتانا خليجية، على استفسار حول ” كيفية تصرف الفتاة إذا تم التحرش بها من قبل أحد الأقرباء في العائلة ؟ ” ، إنه إذا كان الشخص الأب مثلًا فإنه بعد فضائه محكوميته يصح لمتحرش بها رفع دعوة قضائية لإسقاط الولاية ويحق لها إما أن تكون الولاية للمحكمة أو لأحد الأقارب الموثوق بهم.

وأضاف ” الوهيبي ” ، أن الدولة وضعت كافة الأنظمة للقضاء على التحرش وكفلت حماية المُبلغ والمتحرش به.