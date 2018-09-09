خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

جدة(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ” .

وأشاد – حفظه الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.