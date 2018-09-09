ولي العهد يهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

جدة(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بدوام الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي ” .