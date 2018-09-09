بالصور.. متحولة جنسيا تعتدي على 4 نزيلات بسجن النساء

لندن(صدى):

أقدمت سجينة بريطانية تدعى ” كارين وايت ” متحولة جنسيا بالاعتداء على 4 نزيلات داخل الحجز، بعد حبسها بتهمة ارتكاب جريمة اغتصاب تاريخية، وقعت في عام 2003، وعلى إثر ذلك تم حجزها بسجن الرجال.

وتفصيلا؛ بدأت ” وايت ” أن تعرف على أنها امرأة منذ أربع سنوات فقط، حيث ولدت باسم ” ديفيد تومبسون ” ، ورفضت كارين الاعتراف بتهمة الاعتداء الجنسي على السيدات بالسجن خلال التحقيقات، موضحة أنها لم تنجذب إلى إناث، وتتدعي أنها تعرضت للتحرش من قبل سجين داخل الحجز، كما أنها اتهمت بالتحرش اللفظي.

وقرر القاضي تأجيل الحكم حتى 11 أكتوبر، لإعداد التقارير والحصول على بيانات شخصية الخاصة بالضحايا.

وكانت السجينة المتحولة جنسيا قد اعترفت في جلسات استماع سابقة، بتهمتين أخريين للاغتصاب، وذلك قبل إرسالها إلى السجن.