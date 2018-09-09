بالفيديو.. ” التجارة ” توضح إمكانية إجراء صيانة السيارة خارج الوكالة

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، إمكانية قيام مالك السيارة بعمل الصيانة الدورية خارج الوكالة التابعة لها السيارة، من خلال فيديو توعويا تحت عنوان ” اعرف حقك ” .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه يمكن عمل صيانة للسيارة في مركز صيانة مستقل دون أن يؤثر ذلك على صلاحية الضمان، مع الحرص على الحصول على فاتورة بقيمة الصيانة، وقراءة كتيب السيارة لمعرفة نسبة لزوجة الزيت عند تغييره.