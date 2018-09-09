بالفيديو.. مواطن يكشف عن عيب خطير في سيارات ” فورد “

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو صوره أحد المواطنين وكشف فيه عن عيب خطير في سيارات فئة ” فورد ” تعرض له شخصيًا كاد أن يؤدي إلى إحتراق السيارة بالكامل.

وأوضح ” الفيديو ” ، أن صاحب المقطع ترك الشاحن الخاص به متصل بالسيارة وذلك بعد أن قام بشحن جواله سهى عن إزالته، وتفاجئ المواطن في اليوم التالى بإحتراق سلك الشاحن وبطانة المقعد الذي كان بجواره السلك.

ونصح ” المواطن ” صاحب مقطع الفيديو، بعدم ترك الشاحن متصل في السيارة بعد إنتهاء الشحن وذلك لأنه قد يؤدي إلى إحتراق المركبة.