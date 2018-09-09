ضبط مقيم سوداني يبيع الشمة بحراج أغنام في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، من ضبط مقيم ” سوداني ” الجنسية استغل مهنته لبيع الأغنام بحراج الخضراء، للترويج لمادة الشمة وبيعها لعدد من الأشخاص تختلف أعمارهم.

لوحظ المقيم ” السوداني ” بتمركزه وإعداده متكئًا في مدخل الحراج بالمعيصم، فيما تتوافد عليه عدد من المركبات لأشخاص بأعمار مختلفة صغار وكبار، يقفون بالقرب من المقيم ويستلمون منه كيسًا مخفيًا ويتسلم منهم مبلغًا ماليًا ويعود للجلوس في موقعه.

وتولى عدد من المواطنين إبلاغ الجهات الأمنية عن الملاحظة وعلى الفور صدرت توجيهات قائد شعبة الضبط الإداري، وتولت فرقة من المهمات والواجبات تتبع المقيم والقبض عليه فورًا واتضح قيامه ببيع مادة الشمة.

وأكدت ” الجهات الأمنية ” ، أنه جرى استكمال أوراقه وتسليمه لمركز الشميسي تمهيدًا لترحيله خارج البلاد بعد تطبيق العقوبات بحقه.