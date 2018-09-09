إيداع مبالغ مبادرة ” استرداد ” للشركات الناشئة والجديدة المستحقة

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد عبدالله القصبي، على أنه تم إيداع مبالغ الرسوم الحكومية في حسابات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة المستحقة في مبادرة استرداد.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بحمد الله أودعت اليوم مبالغ الرسوم الحكومية في حسابات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة المستحقة في مبادرة استرداد ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بهدف دعمها وتمكينها وتخفيف الأعباء المالية عنها بالتعاون.