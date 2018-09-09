رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة يحتفي بالدكتور الشريف محمد الراجحي

رشاد اسكندراني(صدى):

‎احتفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة بالدكتور الشريف محمد الراجحي سفير النوايا الحسنة ، ورئيس اللجنة الدبلوماسية لجامعة الشعوب العربية ، والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، والعضو الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، وعضو مجلس الإدارة بصحيفة عين الوطن ، وعضو لجنة أصدقاء المرضى ، ورئيس ملتقي ” أصدقاء الشريف الراجحي ”

‎في مقر منزله العامر بمنطقة شملان ، بعد اجتماع الشريف الراجحي بالوزير المفوض وليد بخاري القائم بأعمال السفارة السعودية بلبنان ، وبحضور كريم من الدكتور رضوان السيد وبعض الأحبة.

‎ورحب رئيس وزراء لبنان الاسبق فؤاد السنيورة بالدكتور الشريف محمد الراجحي معربًا عن سعادته بلقاء رجل اعمال من رجالات المملكة العربية السعودية ، واكد السنيورة ان الإحتفاء بالراجحي يعد إمتداداً لجسر المحبة والإخوة بين أبناء. الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

‎ومن جهته : أعرب السيد فؤاد السنيورة عن شكره للدكتور الشريف محمد الراجحي على جهوده المبذوله في خدمة المجتمع والإنسانية في مختلف الدول العربية ووصفه برجل المحبة والسلام والإنسانية ، وأثنى على دوره الفعال في العمل التطوعي والخيري الإنساني ، وكذلك تشجيعه للاستثمار المتبادل بين لبنان والمملكة العربية السعودية بما يحقق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

‎عقب ذلك في وقت لاحق تم اللقاء في مكتب فؤاد السنيورة ببيروت وتكريم الدكتور الشريف محمد الراجحي ومنحه شهادة تقدير عن الجلسة التشاورية التي عقدت معه بشأن الأعمال التطوعية والخيرية والإنسانية ، وما يمكن أن تسهم به في دعم المجتمعات العربية وتلبية إحتياجاتها في لبنان والعالم العربي.

‎وفي ختام اللقاء شكر الدكتور الشريف محمد الراجحي رئيس وزراء لبنان الاسبق فؤاد السنيورة على حسن الإستقبال وكرم الضيافه وتكريمه له.