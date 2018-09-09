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بالفيديو.. فريق يبتكر طريقة فريدة لتشجيع الجماهير على حضور المباريات

بالفيديو.. فريق يبتكر طريقة فريدة لتشجيع الجماهير على حضور المباريات
ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طائرة هيليكوبتر وهي تحوم حول ملعب في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم، ويلقي قائدها أوراقا نقدية على الميدان، حيث يتسابق المشجعين لالتقاطها.

ويذكر أن نادي ” لاس فيغاس لايتش ” المنافس، هو الذي ابتكر هذه الطريقة لتشجيع جماهيره على حضور المباريات من مدرجات ملعب الفريق.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 50 دقيقة

وين الملعب😂😂

[ عدد التعليقات: 11185 ] نشر منذ 50 دقيقة

اكوس من الكويس يا مليس

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