بالفيديو.. فريق يبتكر طريقة فريدة لتشجيع الجماهير على حضور المباريات
أظهر مقطع فيديو، طائرة هيليكوبتر وهي تحوم حول ملعب في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم، ويلقي قائدها أوراقا نقدية على الميدان، حيث يتسابق المشجعين لالتقاطها.
ويذكر أن نادي ” لاس فيغاس لايتش ” المنافس، هو الذي ابتكر هذه الطريقة لتشجيع جماهيره على حضور المباريات من مدرجات ملعب الفريق.
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— Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) September 9, 2018
أخصائي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 50 دقيقة
وين الملعب😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11185 ] نشر منذ 50 دقيقة
اكوس من الكويس يا مليس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53690 ] نشر منذ 40 دقيقة
حيَّاله ,,