جوازات حائل تدعو المقيمين لاستخراج جوازات سفر مستقلة للتابعين

حائل(صدى):

دعت جوازات منطقة حائل الإخوة المقيمين إلى استخراج جوازات سفر مستقلة للتابعين الذين تحت كفالتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة العقيد سليمان بن محمد الخليل أن فصل الأبناء واستخراج الجوازات المستقلة لهم شرط أساسي لتجديد إقاماتهم, وكذلك الحصول على تأشيرة الخروج والعودة.

ودعت جوازات المنطقة جميع الوافدين الذين لديهم مرافقين بلغ أعمارهم السنة السادسة فأكثر إلى مراجعة إدارة الجوازات لأخذ الخصائص الحيوية لهم, مشيرة إلى أن ذلك أصبح متطلبا لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد, وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة إلى أخرى, لافتة الانتباه إلى أن التنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب.

يذكر أن جوازات منطقة حائل بدأت بالحملة التوعوية الإعلامية لإشعار جميع الوافدين بضرورة استخراج جوازات سفر مستقلة لكل أفراد العائلة, وذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.