دراسة تكشف تعرض أكثر من نصف الممارسين الصحيين للعنف بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أجرى فريق سعودي دراسة بحثية ، توصلت خلالها أن 57.5٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية تعرضوا لنوع من أنواع العنف في مكان العمل لمرة واحدة على الأقل.

وأوضحت الدراسة أن 55.9٪ من العاملين تعرضوا للعنف لفظياً، و32.9٪ تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي معاً، وأن 11.1٪ فقط تعرضوا للعنف الجسدي.

وأضافت الدراسة التي أجريت على 738 من الممارسين الصحيين بمدينة أبها، أن العنف الجسدي الذي تعرض له العاملين تنوعت أشكاله، من بينها الدفع بنسبة 17%، والعض 13%، والتقييد واللكم بنسبة 5%، أما التهديد بالإيذاء فكان بنسبة 17%، مبينة تعرض 57.9٪ من العمال الذكور للعنف مقارنة بـ 57.2٪ من الإناث، وأن 56.4٪ من الموظفين السعوديين تعرضوا لبعض العنف، مقارنة مع 60.2٪ من الموظفين الأجانب غير العرب.

وأشارت الدراسة إلى أن العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في مدينة أبها أكثر شيوعاً، وخاصة ضد الممرضات بنسبة 63.2٪، مؤكدة أن أكثر حالات العنف حدثت خلال مناوبات الليل، وأن 60% من مرتكبي حالات العنف هم من المرافقين للمرضى، لافتة إلى أن هذا العنف يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أداء العاملين وبالتالي ينعكس على صحة ورضا المرضى.

وشددت الدراسة على ضرورة تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، مطالبة اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار العنف وجعل مؤسسات الرعاية الصحية أكثر أمنا.