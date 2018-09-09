التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يطلق برنامج ” حياكم ” بالنادي النسائي

نايف السالم(صدى):

‎نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الاجتماعية بالنادي الاجتماعي النسائي برنامج ( حياكم) ضمن برامج اللقاء الشهري للديوانية اليوم الأحد الموافق٢٩ ذي الحجه لعام1439هـ .‎

وهدف البرنامج إلى الترحيب بعضوات للنادي والاستماع لآرائهن اشتمل البرنامج على حوار لآمال وتطلعات العضوات في ماسيتم عرضه من مواضيع يرغبن مناقشتها في اللقاء الشهري للديوانية وفقرة صورة وتعليق أبدت العضوات معها تفاعلاً كبيراً ‎في نهاية اللقاء تم شكر الحضور

على حسن الاستماع والمشاركة حضر البرنامج ٤٢ سيدة.