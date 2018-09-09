فريق خطة تمكين بأم القرى يناقش التطلعات الادارية التي تتوافق مع رؤية 2030

حسين العلي(صدى):

ناقش وكيل جامعة أم القرى الدكتور ياسر بن سليمان شوشو مع فريق خطة تمكين الاستراتيجي الرؤية الطموحة لوكالة الجامعة والتي ستعمل عليها خلال فترة 2019-2023م والمتمثلة في رفع درجة رضا المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها ، وإشراك الجميع في اتخاذ القرار ، وتبني قيم الإخلاص والولاء والشفافية في الأداء لتحقيق أهداف الخطة المنشودة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ياسر شوشو بأعضاء الفريق مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لهذه الخطة التي ستساهم في الارتقاء بمخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والاستثمارية والتقنية ، وتطوير البيئة الإدارية من خلال العمل بخطوات استراتيجية منظمة ومخطط لها بما يتوازى مع المنظمات والهيئات العالمية، وذلك من أجل الوصول بكيان أم القرى إلى مصاف الجامعات المحلية والعالمية.

وبدورهم ثمَّن أعضاء فريق تمكين تعاون واهتمام وشفافية وكيل الجامعة في الموضوعات التي تم مناقشتها ، الأمر الذي يسهل العمل على تطوير وتعزيز الإيجابيات، والعمل على تلافي الملاحظات من أجل الارتقاء بمخرجات الجامعة، وإبراز دورها التعليمي والريادي.

وكانت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تتمثل في استعراض رؤية وكالة الجامعة بحلول ٢٠٢٣ ، و مناقشة كيفية رفع أسم الجامعة من ضمن الجامعات المتقدمة في التصنيف العالمي ، وآلية صرف الميزانية على حسب أولويات الجامعة وتطبيق سياسة الإدارة الإلكترونية.