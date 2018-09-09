لاعبو الهلال يستعدون لزيارة الوليد بن طلال.. وهذه مناسبة اللقاء!

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر عن نيته لزيارة عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال في مكتبه برفقة أعضاء مجلس إدارته، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس، والجهاز الإداري، ولاعبو الزعيم، عقب نهاية مواجهة الرائد ضمن الجولة الثانية من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة القادم، الموافق 14 سبتمبر، التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتأتي الزيارة بمناسبة تحقيق ” الزعيم ” بطولة كأس السوبر السعودي التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن بعد فوزه على نظيره الاتحاد بنتيجة 2/1.