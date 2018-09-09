75 دقيقة أسبوعيا تنقذ البالغين من خطر السرطان وأمراض القلب

أميرة خالد(صدى):

ظهرت دراسة حديثة أجراها الباحثون في منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من ربع البالغين في العالم، معرضون للإصابة بأمراض مزمنة، لتجاهلهم عادة بسيطة يمكنها أن تجنبهم كل هذه الأمراض.

وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية ذا لانسيت غلوبال هيلث، أن مليار و 400 مليون شخص لا يمارسون الكثير من التمرينات الرياضية، الأمر الذي يزيد احتمال تعرضهم لأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والخرف والسكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدراسة إنه في عام 2016 ، كانت واحدة من كل 3 سيدات، أي ما يعادل 32%، ورجل من بين كل 4 رجال أي ما يعادل 23%، في أنحاء العالم لا يلتزمون بالمستويات الموصى بها من النشاط البدني ليظلوا أصحاء.

ولفتت إلى أن المستويات الموصى بها من النشاط البدني للبقاء أصحاء تتمثل في 150 دقيقة من النشاط البدني المتوسط، أو 75 دقيقة من التمرينات القوية، وذلك كل أسبوع.

وأشارت الدراسة إلى أن أسوأ سجل لممارسة التمرينات في عام 2016 كان بين البالغين في الكويت، وساموا الأميركية، والسعودية، والعراق، حيث كان أكثر من نصف البالغين بهم لا يؤدون النشاط البدني الكافي لحماية صحتهم.

ووجدت الدراسة أن مستويات النشاط البدني المنخفضة كانت أكبر بأكثر من المثلين في البلدان ذات الدخل المرتفع، مقارنة بالدول الأكثر فقرا، وأن تلك المستويات زادت بنسبة خمسة %في البلدان الأغنى بين عامي 2001 و2016.