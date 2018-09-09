امرأة تقتل زوجها بسبب قطة

واشنطن(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأحد، قيام شرطة بولاية ” دالاس ” الأمريكية، بإعتقال مواطنة تدعى ” ماري هاريسون ” تبلغ من العمر 47 عامًا، وذلك بعد إبلاغها المحققين أنها أطلقت النار على زوجها وقتلته لأنه ضرب قطة العائلة.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن الشرطة إعتقلت ” ماري ” بتهمة قتل زوجها ” دكستر هاريسون ” البالغ من العمر 49 عامًا، موضحة أن الزوجة أخبرت السلطات أنها أطلقت النار على زوجها خلال مناقشة حادة مع زوجها، ونقل ” دكستر هاريسون ” إلى المستشفى حيث لقى حتفه هناك.

وذكرت شرطة ” دالاس ” في بيان، أن ” هاريسون ” أخبرت الضباط أن زوجها كان يضرب القطة.

وفيما أكد ” الجيران ” ، أن قطة العائلة اختفت مؤخرًا، وكانت ” ماري هاريسون ” نشرت لافتات في الشوارع لتشير إلى اختفائها، وعاد الحيوان الأليف في النهاية.