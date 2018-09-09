” التنمية العقاري ” يوضح كيفية معرفة نسبة الدعم التقريبية

عادل الحربي(صدى):

أكد صندوق التنمية العقاري، اليوم الأحد، أنه يتم تمويل القرض بناءً على صافي الراتب الشهري، بينما يتم تقييم الدعم بناءً على ” الراتب الأساسي وبدل السكن فقط ” مخصوم منه التأمنيات أو التقاعد.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقاري، ردًا على استفسار مواطن حول تفاصيل قرض تم الموافقة عليه، أنه يمكن معرفة نسبة الدَّعم التقريبية من خلال حاسبة الدَّعم على الرابط التالي هنا

وكان مواطن وجه استفسارًا للصندوق على ” تويتر “، قائلًا ” اتصلت عليكم وقلتو مستحق القرض مع دعم العسكريين وتوجهت للبنك وقالولي هات اوراقك ونرفعها لك .. طيب كم المبلغ؟.. كم سنه الاقساط ؟.. وكم مقدار القسط الشهري ؟.. نبي توضيح بارك الله فيك البنك ماعنده بيانات واضحه “.