وظيفة شاغرة على بند الأجور بجامعة جدة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر جامعة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ” عامل ” ، على بند الأجور فئة (د)، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة وألا يتجاوز (35) سنة.

وكشفت الجامعة عن المستندات المطلوبة للالتحاق بتلك الوظيفة، وهي صورة واضحة من المؤهل، وصورة واضحة من الهوية الوطنية، والدورات التدريبية ” إن وجدت ” .

فيما أشارت الجامعة، إلى التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 29/12/1429هـ، وذلك من الساعة ” 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا ” ، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/01/03هـ.

وبيّنت أنه يتم استقبال الطلبات مباشرة بمبنى الإدارة العامة الدور (الأول) خلال هذه الفترة، ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:هنا