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راموس يرجح فوز مودريتش بالأفضل على صلاح ورونالدو

راموس يرجح فوز مودريتش بالأفضل على صلاح ورونالدو
طلال الغامدي(صدى):

رجح قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سرجيو راموس، كفة الكرواتي لوكا مودريتش المرشح للفوز بجائزة ” الأفضل ” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، على اللاعبين المرشحين لنفس الجائزة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

وأكد ” راموس ” أنه على الرغم من وجود لاعبين آخرين لهم قيمة سوقية أكبر، فإن لاعب وسط الملكي يستحق الجائزة، مضيفًا: ” سيكون هو الفائز (مودريتش)، إنه صديق عظيم، كما أن هناك القليل من اللاعبين الذين افتخر بوجودهم معي بالفريق، إنه نجم كبير. ”

وأضاف لاعب ريال مدريد، معتبرًا أن لاعب الوسط الكرواتي: ” من بين قلة من اللاعبين، إذا فاز، سأكون سعيد جدًا من أجله وكأنني أنا الذي فزت، ربما يوجد لاعبون لهم قيمة سوقية واسم أكثر من غيرهم لكن مودريتش يستحق الجائزة. “


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