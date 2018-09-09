” الزكاة والدخل ” توضح الحد الإلزامي للتسجيل في القيمة المضافة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، ردًا على استفسار مواطنة حول الحد الالزامي للتسجيل لعام 2019.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة على ” تويتر “، إن حد التسجيل الإلزامي هو 375,000 ريال و يعتبر الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية التي يصبح بموجبها الشخص الخاضع للضريبة عندها ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

كما أضاف أنه يمكن الإطلاع على المادة 50 ” التسجيل الإلزامي ” الفقرة 2 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الرابط التالي هنا

وكانت مواطنة وجهت استفسارًا للهيئة على ” تويتر “، قائله ” عام 2017 كان التسجيل في الضريبه الزامي في حال كانت الايرادات السنوية مليون ريال ، وفي عام 2018 تم تحديد الزامية التسجيل اذا كانت الايرادات 375.000 ريال، في عام 2019 ماهو الحد الالزامي بالتسجيل؟ “.