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بالفيديو.. موقف محرج يربك حلا الترك بعد السخرية من غنائها ” موجوع قلبي “

بالفيديو.. موقف محرج يربك حلا الترك بعد السخرية من غنائها ” موجوع قلبي “
أماني الغامدي(صدى):

تسبب مقطع فيديو نشرته الفنانة حلا الترك، في تعرضها لموقف محرج وشعورها بالارتباك، وذلك بعد السخرية منها لغنائها أغنية ” موجوع قلبي ” .

وظهرت ” الترك ” خلال الفيديو، وهي تغني كلمات الأغنية الحزينة وهي متأثرة بها، وكانت على طبيعتها بمكياج خفيف وشعرها مرفوع بشكل ” كعكة ” ، ولكنها صدمت بعدها بصوت أحد الاشخاص وهو يضحك ويسخر منها، الأمر الذي اربكها، وجعلها تنزعج من موقفه.

جدير بالذكر، أن مقطع الفيديو التي غنت فيه ” حلا الترك ” ، قد لقي تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعاطفوا معها، وانهالت عليها التعليقات التي اثنت على رد فعلها المهذب مع الرجل الذي سخر منها.


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