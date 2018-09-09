هيا الشعيبي غاضبة بسبب فيديو أمل عباس
علّقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على مقطع الفيديو الذي نشرته الإعلامية مي العيدان وطلبت فيها مساعدة الفنانة الكويتية أمل عباس.
وأكدت هيا الشعيبي، عبر ” إنستجرام ” أنها منذ بداية مرض أمل عباس قررت الوقوف إلى جانبها، على الرغم من بعض المواضيع والخلافات التي وضعتها وراء ظهرها، قائلةً: ” العيش والملح دافِعُها للوقوف إلى جانب عباس، دون النظر إلى الخلافات السابقة. ”
ووجهت ” الشعيبي ” حديثها إلى السيدة التي قامت بتصوير الفنانة أمل وطلبت من جمهورها المساعدة في تغطية نفقات إجراء عملية قسطرة للقلب في الخارج، قائلة: ” اللي صورتك خليها اتصور نفسها وتقول إحنا اشعملنا إلها ” ؛ فيما تكفل فاعل خير كويتي بتكاليف العلاج ونفقات الجراحة.
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