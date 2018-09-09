هيا الشعيبي غاضبة بسبب فيديو أمل عباس

أماني الغامدي(صدى):

علّقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على مقطع الفيديو الذي نشرته الإعلامية مي العيدان وطلبت فيها مساعدة الفنانة الكويتية أمل عباس.

وأكدت هيا الشعيبي، عبر ” إنستجرام ” أنها منذ بداية مرض أمل عباس قررت الوقوف إلى جانبها، على الرغم من بعض المواضيع والخلافات التي وضعتها وراء ظهرها، قائلةً: ” العيش والملح دافِعُها للوقوف إلى جانب عباس، دون النظر إلى الخلافات السابقة. ”

ووجهت ” الشعيبي ” حديثها إلى السيدة التي قامت بتصوير الفنانة أمل وطلبت من جمهورها المساعدة في تغطية نفقات إجراء عملية قسطرة للقلب في الخارج، قائلة: ” اللي صورتك خليها اتصور نفسها وتقول إحنا اشعملنا إلها ” ؛ فيما تكفل فاعل خير كويتي بتكاليف العلاج ونفقات الجراحة.

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