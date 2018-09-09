بالصور.. إبتدائية خالد بن الوليد بجازان تختتم الأسبوع التمهيدي

نايف السالم(صدى):

اختتمت مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بجازان فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ للهجرة .

وأكد قائد المدرسة عبدالقادر مصطفى أهمية هذا الأسبوع لما له من اهداف تربوية وتعليمية قيمة تُسهم في خلقِ جوٍ جاذب للطالب للمدرسة .

مشيداً بتضافر جهود جميع منسوبي المدرسة لإنجاح هذا الأسبوع ، جاء ذلك خلال الحفل المقام بهذه المناسبة .

وبين وكيل المدرسة إيهاب زعقان دور المدرسة في توفير الجو الدراسي المحفز للطلاب المستجدين من خلال معلمين أكفاء يعملون معاً بروح الفريق الواحد لرفع مستوى الإداء .

فيما أشار المرشد الطلابي محمد طبيقي إلى أن الأمم ترتقي بالعلم لما له من دور في بناء الفكر .

ثم القى عبدالله إسكندر كلمة نيابة عن أولياء أمور الطلاب المستجدين شكر فيها إدارة المدرسة على جهودها في إنجاح هذا الأسبوع مشيداً ببرامجه الهادفه والفاعلة والتي كان لها الأثر الإيجابي في نفوس الطلبة المستجدين ، وفي ختام الحفل كرم قائد المدرسة أعضاء اللجنة المنفذة لهذا الأسبوع المكونة من المرشد الطلابي محمد طبيقي والإداري مهدي السروري ومعلمي الصف الأول فيصل صعابي و عبدالله رفاعي ومعلم التربية الرياضية طلال مبروك ومعلم التربية الفنية يحيى صديق ، فيما قُدمت الهدايا للطلاب .