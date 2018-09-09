إعلامية تتسبب في طلاق امرأة من زوجها
تسببت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، في تطليق زوجة مصرية من زوجها الذي دأب على ضربها وتعريضها للإهانة، قائلةً: ” شُفت لها كذا فيديو أول ما بدأت تنتشر على السوشيال ميديا، عجبنى كلامها جداً، وحسيت إنى محتاجة أسمع الكلام ده وأتقوى، خصوصاً إنى كنت وصلت مع جوزى لحيطة سد. ”
وأوضحت الفتاة: ” رضوى الشربينى غيّرت حياتى وخلتنى أقف قدام نفسى ومشاكلى وأعرف أنا عايزة أعمل إيه وأعمله بدون خوف ” ، مضيفة: ” كنت باحس أنها بتتكلم عنى وهى بتحكى قصص البنات فى حلقات برنامجها. ”
وتابعت: ” إحنا المشاكل بدأت من وأنا فى الشهر السابع من الحمل، ضربنى فى الشارع بالقلم على وشى علشان ماشية متأخر عنه ” ، فيما قضت 5 أيام داخل قسم الشرطة، جعلتها تُقرر الانفصال عن زوجها، ولكن قوبل طلبها بالرفض من أهلها.
وأضافت: ” كانوا عاوزينى أكمل معاه علشان ابنى، أنا ابنى ماشافش أبوه غير 6 شهور بس طول عمره ” ، مستطردة: ” حبسنى بعد ما رفع عليا قضية بتبديد أمانة 123 ألف جنيه، خلى صاحبه يعملها وزور توقيعي. ”
وأكدت في إشارة إلى الإعلامية المصرية: ” الست دى بتقول كلام إيجابى جداً يقوى الست، إحنا بقينا عايشين فى مجتمع كل العلاقات فيه مشوهة، وبتنتقص من قدر الست بالضرب والإهانة. “
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30999 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3921 ] نشر منذ 33 دقيقة
جعل حيطه السد على راْسه تطيح قليل النخوه والمروءه الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53691 ] نشر منذ 19 دقيقة
مصايب ,,
,, ناس تشيطن ناس ، سواءاً عن عمد او غير عمد ، النتيجه افكار شيطانيه ,,