إعلامية تتسبب في طلاق امرأة من زوجها

القاهرة(صدى):

تسببت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، في تطليق زوجة مصرية من زوجها الذي دأب على ضربها وتعريضها للإهانة، قائلةً: ” شُفت لها كذا فيديو أول ما بدأت تنتشر على السوشيال ميديا، عجبنى كلامها جداً، وحسيت إنى محتاجة أسمع الكلام ده وأتقوى، خصوصاً إنى كنت وصلت مع جوزى لحيطة سد. ”

وأوضحت الفتاة: ” رضوى الشربينى غيّرت حياتى وخلتنى أقف قدام نفسى ومشاكلى وأعرف أنا عايزة أعمل إيه وأعمله بدون خوف ” ، مضيفة: ” كنت باحس أنها بتتكلم عنى وهى بتحكى قصص البنات فى حلقات برنامجها. ”

وتابعت: ” إحنا المشاكل بدأت من وأنا فى الشهر السابع من الحمل، ضربنى فى الشارع بالقلم على وشى علشان ماشية متأخر عنه ” ، فيما قضت 5 أيام داخل قسم الشرطة، جعلتها تُقرر الانفصال عن زوجها، ولكن قوبل طلبها بالرفض من أهلها.

وأضافت: ” كانوا عاوزينى أكمل معاه علشان ابنى، أنا ابنى ماشافش أبوه غير 6 شهور بس طول عمره ” ، مستطردة: ” حبسنى بعد ما رفع عليا قضية بتبديد أمانة 123 ألف جنيه، خلى صاحبه يعملها وزور توقيعي. ”

وأكدت في إشارة إلى الإعلامية المصرية: ” الست دى بتقول كلام إيجابى جداً يقوى الست، إحنا بقينا عايشين فى مجتمع كل العلاقات فيه مشوهة، وبتنتقص من قدر الست بالضرب والإهانة. “