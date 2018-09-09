بعد ما حدث له في بنما.. الأحمدي: المملكة لا تنسى أبناءها

علي القحطاني(صدى):

علّق الكاتب الصحفي، فهد الأحمدي، على أزمة احتجازه ومصادرة أمواله في بنما، مؤكدًا أنه تعلم أشياء كثيرة من هذه التجربة، وأهم ما تعلمه أن السعودية لا تنسى أبناءها، معربًا عن فخره بوطنه الذي تجاوب معه بسرعة.

وأوضح ” الأحمدي ” في مقال له: ” ما حدث لي في بنما يعد نموذجًا لحالة تصيد مالي تحت غطاء رسمي .. فبالإضافة لتجربتي الشخصية سمعت ” من أكثر من مصدر ” عن وجود ميول مسبقة لمصادرتها لأدنى عذر أو خطأ.. أنا شخصيًا لدي سندات تثبت أن أموالي صودرت ودخلت فور وصولي خزينة الدولة البنمية بتاريخ 30 أغسطس 2018. ”

وأضاف: ” وهذا لوحده يؤكد أن القضية محسومة منذ البداية، وأن مسألة التحقيق والمحامي مجرد إجراءات شكلية ( حيث جرى العرف القانوني على عدم مصادرة الممتلكات إلا بعد صدور حكم وإثبات الإدانة ) .. والحقيقة أنني زرت 96 دولة، وكنت دائمًا أمينًا في الإفصاح عن النقود التي أحملها كما فعلت في بنما؛ لعلمي أن كل شيء ينتهي بمجرد توثيق المبلغ لدى جمارك المطار.. ”

وتابع الكاتب الصحفي: ” قبل بنما بشهر دخلت أمريكا مع أسرتي بمبلغ أكبر، ولكن ضابط الجمارك حين رأى عددنا، قدر الموقف وتفهم أنني رب الأسرة ومن الطبيعي حملي ( لوحدي ) كامل المبلغ. ”

واستطرد: ” يشهد الله أنني ( رغم قسوة الموقف ) فخور بوطني الذي تجاوب معي بسرعة- سواء من وزارة الخارجية أو سفاراتنا السعودية في واشنطن والمكسيك والبيرو.. لم أعد أحصي عدد الاتصالات والرسائل التي وصلتني من شخصيات مسؤولة يهمها فعلاً ما يحصل لأحد أبناء البلد.. ”

وأشار ” الأحمدي ” إلى أن: ” اهتمامهم لا يتعلق بي وحدي؛ بدليل أن سفاراتنا في الخارج صرفت 15 مليون دولار في العام 2015 فقط كأتعاب للمحامين الذين يتابعون شؤون المبتعثين ولم تطالب أحدًا منهم بردها حتى الآن.. أضف لهذا يوجد في كل سفارة مكتب خاص بمتابعة قضايا المواطنين السعوديين في الخارج وصرف ما يكفل عودتهم لأرض الوطن. ”

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