العقوبة المتوقعة للمجاهر بالإفطار مع موظفة بشكل مسيء
أزاح المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، الستار عن العقوبة المتوقعة للمقيم المصري الجنسية المُجاهر بالإفطار مع موظفة، والذي ظهر في فيديو مسيء، في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.
وأوضح المحامي، أن قيام الوافد بهذا الفعل، الذي يبدي من خلاله ” حميمية ” تجاه امرأة لا تربطه بها صلة، يمكن تفسيره بأنه يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من نظام التحرش، كونه يحمل إيحاءًا ومدلولًا جنسيًا إن لم يكن صريحا فبشكل ضمني.
وأكد ” عجب ” ، أن العقوبة المتوقعة هنا تصل للسجن لمدة 5 سنوات، أو غرامة مالية بقيمة 300 ألف لوقوعها بمكان عمل، موضحًا أن البادي هو المتهم الأول وقد تكون الاستجابة أو ردة فعل المرأة المرحبة، تأتي تحت ضغوط عملية كونه رئيسها أو مسؤولًا عنها بالعمل، فجاملته أو رضخت لتصرفه – على حد قوله.
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🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 3 ساعات
لازم تتعاقب البنت معه . سبحان الله ذهب الحياء ، وإذا تخلت المرأة عن الحياء المفروض الرجل ما يترك غض البصر وينزل لهذا المستوى .
مؤدب[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 2 ساعتين
سفروا بعد السجن والجلد والغرامه
العتيبي[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله والله لايفلح قوف اذا سرق الضعيف اقمو علية الحد واذا سرق القوي تركوة والمراءة اليست شريكة معة وهي تضحك و متجاوبة معة فالوافع لو موجد استجابة لما تماداء الرجل ولاكن هذا يدل على فشل وزير العمل وقصر نضر النيابة العامة في عدم اتخاذ مايلزم لاطراف القضية العامل والمراءة وصاحب العمل ووزير العمل وعدم توضيح ذلك لراي العام
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3921 ] نشر منذ 48 دقيقة
تحت ضغوط عمليه كونه رئيسها ومسؤول عنها بالعمل !!!!!
من الجلسه وحركة الكرسي وفوقها يوم أكلته بيدينها انها في حاله روقااان ليتها تتعاقب قليله الخاتمة واهو بعد
الله يهديها بس ولايبتلاينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53691 ] نشر منذ 45 دقيقة
اكيد راح يقيموا عليهما الحد الشرعي ,,
,, ليش كل هاالضجه …………..؟