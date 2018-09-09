العقوبة المتوقعة للمجاهر بالإفطار مع موظفة بشكل مسيء

نايف السالم(صدى):

أزاح المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، الستار عن العقوبة المتوقعة للمقيم المصري الجنسية المُجاهر بالإفطار مع موظفة، والذي ظهر في فيديو مسيء، في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

وأوضح المحامي، أن قيام الوافد بهذا الفعل، الذي يبدي من خلاله ” حميمية ” تجاه امرأة لا تربطه بها صلة، يمكن تفسيره بأنه يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من نظام التحرش، كونه يحمل إيحاءًا ومدلولًا جنسيًا إن لم يكن صريحا فبشكل ضمني.

وأكد ” عجب ” ، أن العقوبة المتوقعة هنا تصل للسجن لمدة 5 سنوات، أو غرامة مالية بقيمة 300 ألف لوقوعها بمكان عمل، موضحًا أن البادي هو المتهم الأول وقد تكون الاستجابة أو ردة فعل المرأة المرحبة، تأتي تحت ضغوط عملية كونه رئيسها أو مسؤولًا عنها بالعمل، فجاملته أو رضخت لتصرفه – على حد قوله.

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