” الزكاة والدخل ” تضبط 622 مخالفة في قطاع السيارات خلال أسبوع

علي القحطاني (صدى):

شنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حملات تفتيشية في قطاع السيارات والتي شملت معارض السيارات ومحلات تأجير السيارات وقطع الغيار في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع.

وتمكنت فرق الهيئة من ضبط 622 مخالفة في معارض السيارات ومحلات تأجير السيارات وقطع الغيار في مختلف المناطق خلال أسبوع.

وأوضحت الهيئة أن الحملات التفتيشية استهدفت 2780 موقعًا، لافته إلى أن المخالفات التي تم ضبطها تركزت على عدموجود الرقم الضريبي في الفاتورة، وإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة في الضريبة.

وناشدت الهيئة كافة المستهلكين، باستخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في الضريبة أم لا.