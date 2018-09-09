بالفيديو.. ” نزاهة ” تنتج فيلما يروي قصة شخصية بارزة تغرق بعد اتهامها بالفساد

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، أنتجته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، فيلمًا قصيرًا بسيناريو يروي قصة صاحب شخصية بارزة، عاش ليلة مظلمة في أحد أحلامه في يوم ممطر، وذلك بعد أن وجُهت إليه أصابع الاتهام بالفساد، مما أسفر عن غرقه كعقاب له.

وأظهر الفيلم، رهبة المتجاوزين أثناء كشف فسادهم وعدم نزاهتهم، حيث بيّن مدى فزع صاحب هذه الشخصية البارزة من نومه حين تكشف فساده.

وأعربت هذه الشخصية البارزة في الفيلم عن ندمها بعد أن أعلن التلفزيون السعودي أخبارًا عاجلة تؤكد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبدأ في إجراءات تحقيقات واسعة حول قضايا فساد.

ومن جانبها، أشارت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، إلى أنها تعمل على التوعية بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة الذاتية، فضلًا عن نشر ثقافة عدم التسامح مع الفساد.

جدير بالذكر، أن هذا الفيلم القصير حقق أعلى المشاهدات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.