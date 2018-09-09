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الإطاحة بعريس في ليلة زفافه لزواجه من ” طفلة “

الإطاحة بعريس في ليلة زفافه لزواجه من ” طفلة “
أنقرة(صدى):

تمكنت الشرطة التركية في مقاطعة ديار بكر، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، كانت على وشك الزواج، حيث اقتحمت حفل الزفاف، واحتجزت العريس صاحب الـ 21 عامًا، ووالديه.

وعليه، رافقت الشرطة الطفلة إلى وحدة رعاية الأطفال التابعة لها، وقامت السلطات بأخذ شهادتها بحضور محامِ وطبيب نفسي، ولاتزال في رعاية وزارة الأسرة هناك


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1418 ] نشر منذ 1 ساعة

” …. واحتجزت العريس صاحب الـ 21 عامًا، ووالديه.” اما والديها اللي قبضوا ثمن البيع يتهنّون بالمهر طُلَقاء. ولاّ انا غلطان؟

[ عدد التعليقات: 53691 ] نشر منذ 18 دقيقة

ناس مايخلون الناس في حالهم ,,

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