” الجوازات ” توضح إمكانية دخول عامل بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة
تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، مع استفسار أحد المواطنين حول إمكانية دخول عامل يعمل لديه إلى المملكة بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة له.
وقالت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أهلاً بك، تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة و يستثنى من ذلك التابعين والمرافقين ” .
وكان أحد المواطنين وجه استفسار للجوزازات، قائلًا ” السلام عليكم عندي عامل انتهت تأشيرة الخروج والعودة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٩ . هل يحق له الدخول الان للسعودية ” .
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