” الجوازات ” توضح إمكانية دخول عامل بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة

عادل الحربي (صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، مع استفسار أحد المواطنين حول إمكانية دخول عامل يعمل لديه إلى المملكة بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة له.

وقالت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أهلاً بك، تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة و يستثنى من ذلك التابعين والمرافقين ” .

وكان أحد المواطنين وجه استفسار للجوزازات، قائلًا ” السلام عليكم عندي عامل انتهت تأشيرة الخروج والعودة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٩ . هل يحق له الدخول الان للسعودية ” .