بالفيديو.. داليا مبارك تتعرض لموقف محرج من عريس أثناء غنائها

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة داليا مبارك، لموقف محرج من عريس أثناء إحيائها حفل زفاف خاص؛ حيث جلست على كرسٍ لاستكمال الغناء بسبب حملها في شهورها الأخيرة.

وأقدم العريس على رمي الأموال عليها أثناء جلوسها وتقديم الأغاني، الأمر الذي شكل صدمة لداليا، التي لم تتمكن من القيام بأي حركة احترامًا للحضور؛ حيث أثار الأمر انتقاد الكثيرين.

ومن الجدير بالذكر، أن داليا مبارك تنتظر طفلة، حيث عقد زواجها في فبراير الماضي في حفل زفاف أقيم في تركيا وحضره نخبة من نجوم الخليج على رأسهم المطربة الإماراتية أحلام.