وظائف إدارية وهندسية لدى المهندسون الاستشاريون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المهندسون الاستشاريون ايه ايه دبليو وشركاه، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، للعمل، لحملة المؤهل العلمي المناسب لكل وظيفة، تحت مسمى وظيفي، مهندس أول مدني شبكات مياه، ومهندس نمذجة هيدروليكية مدني شبكات مياه، ومراقب وثائق.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي: مهندس أول – مدني – شبكات مياه (Civil Engr – Water Networks):، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية ولديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال تصميم الشبكات على أن يكون قد شغل خلال خمس سنوات الأخيرة على الأقل منصب مهندس هندسة صحية.

وأضافت: مهندس نمذجة هيدروليكية – مدني – شبكات مياه (Civil Engr – Hydraulic Water Networks Calcs):، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية ولديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال تصميم الشبكات على أن يكون قد شغل خلال خمس سنوات الأخيرة على الأقل منصب هندسة صحية Water CAD & Sewer CAD Design.

وتابعت الشركة: مراقب وثائق (Document Controller):، لافتة إلى أن يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب ولديه خبرة في استخدام جميع برامج الحاسب الآلي المكتبية وأرشفة الملفات وجميع الأعمال الإدارية وكتابة التقارير وإعداد العروض المرئية وما يتطلب منه من أعمال مماثلة.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم؛ يتم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]