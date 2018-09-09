الشؤون الإسلامية تصدر سلسلة قرارات تتضمن تكليفات إدارية جديدة

الرياض(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، سلسلة من القرارات الإدارية تضمنت تكليفات في وكالات وإدارات الوزارة، وفروعها في مختلف مناطق المملكة.

وتضمنت القرارات تكليف فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وكيلاً للوزارة للشؤون الإسلامية بالإضافة لعمله وكيلاً للمطبوعات والبحث العلمي، والشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وكيلاً مساعداً للشؤون الإسلامية، والأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، مستشاراً بمكتب معالي الوزير، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد، مستشاراً في وكالة المطبوعات والبحث العلمي.

وكُلّف بناءً على هذه القرارات الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية ، والشيخ فهد بن حمود الضبيان العنزي ، مستشاراً للمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية, وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس مديراً للإدارة العامة للدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية ، والشيخ علي بن محمد الشهري ، مديراً للإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية.

واشتملت القرارات على تكليف المهندس أسامة بن حمد الجفال بالإدارة العامة للمشروعات والصيانة ، والمهندس سامي بن محمد الشمري ، مديراً للإدارة العامة للخدمات والمرافق, وتكليف الدكتور سالم بن حاج الخامري ، مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ، والشيخ علي بن سالم العبدلي ، مستشاراً في وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي ، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري ، مساعداً للمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد ، والشيخ سامي بن سليمان المشيقح ، مساعداً للمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للشؤون الفنية والخدمات المساندة .

وكُلّف الشيخ منصور بن عبدالله الزهراني، مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، فيما كُلّف الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي، مديراً لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة .