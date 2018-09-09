” هيئة التقييس ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية
فتحت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر التقديم حتى تاريخ 11 /09 /2018.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات، لافته إلى أن الوظائف المتاحة كالتالي:
إداري بناء قدرات – بكالوريوس في الإدارة ويفضل تخصص الموارد البشرية.
فني دعم تقني – بكالوريوس أو دبلوم حاسب آلي أو دبلوم شبكات.
أخصائي أول مطابقة – ماجستير هندسة أو علوم .
كما أشارت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: هنا
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