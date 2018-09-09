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” هيئة التقييس ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية

” هيئة التقييس ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر التقديم حتى تاريخ 11 /09 /2018.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات، لافته إلى أن الوظائف المتاحة كالتالي:
إداري بناء قدرات – بكالوريوس في الإدارة ويفضل تخصص الموارد البشرية.
فني دعم تقني – بكالوريوس أو دبلوم حاسب آلي أو دبلوم شبكات.
أخصائي أول مطابقة – ماجستير هندسة أو علوم .

كما أشارت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: هنا


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