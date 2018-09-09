” هيئة التقييس ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر التقديم حتى تاريخ 11 /09 /2018.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات، لافته إلى أن الوظائف المتاحة كالتالي:

إداري بناء قدرات – بكالوريوس في الإدارة ويفضل تخصص الموارد البشرية.

فني دعم تقني – بكالوريوس أو دبلوم حاسب آلي أو دبلوم شبكات.

أخصائي أول مطابقة – ماجستير هندسة أو علوم .

كما أشارت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: هنا