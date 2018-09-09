الانتصار الـ 300 في انتظار الأخضر أمام بوليفيا

ماجد محمد(صدى):

ينتظر المنتخب الوطني، الانتصار الـ300 في تاريخه، في حال الفوز وديًا على منتخب بوليفيا، غدًا الاثنين ضمن استعدادات ” الأخضر ” للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وخاض الأخضر 629 مباراة ما بين ودية ورسمية، حقق الفوز في 299 منها، ما يعني أن التغلب على بوليفيا سيمنح الفريق الانتصار رقم 300 في تاريخه؛ فيما في خلال 629 مباراة، وبخلاف 299 انتصارًا، سقط المنتخب الوطني في فخ التعادل في 147 مباراة، بينما تعرض للخسارة في 183 لقاء.

وتمكن لاعبو الأخضر من تسجيل 993 هدفًا واهتزت شباكهم بـ 686 هدفًا، كما يمتلك رضا تكر، رقمًا قياسيًا فيما يتعلق بأسرع الأهداف التي سجلها المنتخب، وذلك بعد مرور 28 ثانية من انطلاقة المواجهة التي جمعت ” الأخضر ” بنظيره السوري عام 2002 وانتهت بفوز السعودية بثلاثية نظيفة.