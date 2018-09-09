انتهاء أزمة حارس الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

يتجه نادي الأهلي، إلى توقيع عقد احترافي جديد مع اللاعب وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، باسم العطالله، لمدة موسمين جديدين؛ حيث كان قد انقطع خلال الأيام الماضية عن تدريبات الفريق الأول لعدم تجديد عقده الذي انتهى رسميًا منذ 4 أيام وتحديدًا يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت مصادر، على اتفاق إدارة الأهلي مع الحارس العطالله على توقيع عقد جديد خلال ساعات، حفاظًا على استقرار الفريق باعتبار اللاعب هو الحارس الثالث بعد محمد العويس وياسر المسيليم.

ومن الجدير بالذكر، أن حارس الراقي، قد قال في وقت سابق، إن علاقته بالنادي الأهلي انتهت بشكل رسمي، قاصدًا بذلك اليوم الذي انتهى فيه عقده مع النادي ولم يتم التجديد، ولم يحضر تدريبات الفريق.