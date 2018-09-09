انهيار لينكون كونتيننتال وتوقف إنتاجها بعد 2020

واشنطن(صدى):

تستمر مبيعات السيدان بالانهيار بالسوق الأمريكية، بناءً عليه اتخذت فورد قرارها بإلغاء كل سياراتها بهذا القطاع، وكانت موستنج هي الوحيدة المستثناة من هذا القرار، وكما يبدو فإن لينكون كونتيننتال لن تحصل على معاملة خاصة مثلها.

حيث كشفت مصادر داخل فورد بأن الشركة انتهت بالفعل من بناء 90% من نسخ كونتيننتال لعام 2019، حيث أن الطلب ينهار عليها وبالتالي تعداد إنتاجها مستمر بالتناقص.

يذكر أن لينكون قد أكدت سابقا بأنها تنوي طرح موديل 2020 للسيدان الفاخرة بالأسواق، لكن تركها لما بعد ذلك ليس بقرار تجاري منطقي، ما يعني بأن كونتيننتال إنتاجها قد يتوقف نهاية العام المقبل عند الانتهاء من صنع نسخ 2020.