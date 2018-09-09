وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية لتقنية المعلومات ” شركة حكومية “، باب التقديم على عدة وظائف تقنية شاغرة في الرياض؛ لذوي الخبرة وحديثي التخرج، من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنا

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة كالتالي:

– محلل أعمال / ممثل بيانات – ذكاء الأعمال (Business Analyst / Data Visualizer – BI)

المتطلبات: بكالوريوس في هندسي أو أي من المجالات التقنية ذات الصلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– مطور برامج مساعد (Associate Software Developer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة برمجيات) أو ما يعادلها حديثي التخرج (لا يشترط الخبرة).

– إداري نظم – إداري نظام جيرا (System Administrator – JIRA Administrator)

المتطلبات: بكالوريوس هندسي أو أي من المجالات التقنية ذات الصلة (لا يشترط الخبرة).

– مصمم واجهة المستخدم / تجربة المستخدم (UX/UI Designer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (التصميم، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مهندس اختبار برامجيات (Software Tester – Testing Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مطور برمجيات (Software Developer – Backend)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مطور واجهة المستخدم (Software Developer – Frontend)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مهندس بيانات (Data Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).