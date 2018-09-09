امرأة تحاول ركن سيارتها فتتلف 7 مركبات بالشارع

برلين(صدى):

حاولت امرأة ثملة في جنوب ألمانيا، أن تركن سيارتها في وقت متأخر من مساء أمس السبت؛ حيث تسببت في اتلاف 7 سيارات أخرى منها ما تقف في الشارع وأخرى كانت تسير وتصادف مرورها بمحاولات المرأة في الركن.

واصطدمت السيدة بسيارة متوقفة، ودفعتها نحو شجرة، إلاّ أنّها عادت وتركت المكان لتلامس سيارة متحركة قادمة في الإتّجاه المعاكس قبل أن تتحوّل إلى شارع آخر، لتتلف أربع سيارات أثناء قيادتها؛ فيما حاولت السيدة ركن سياراتها التي فقدت إحدى عجلاتها الأربع عند هذه النقطة في مكان مخصص لوقوف السيارات.

وخلال المحاولة، صدمت السيارة السابعة والأخيرة؛ بينما صادرت الشرطة رخصة قيادة المرأة، لافتة إلى إن الأضرار التي تسببت بها تقدر بعشرات آلاف اليورو.