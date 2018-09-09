براءة رجل من تهمة الاعتداء الجنسي المتكرر على ابنته

عمّان(صدى):

أعلنت محكمة التمييز الأردنية، براءة رجل في الخمسينات من عمره، من تهمة الاعتداء الجنسي المتكرر على ابنته، وذلك بعد أن تقدمت الفتاة بشكوى ضد والدها بعد نشوب بينهما، لرفض الأب عريس تقدم لخطبتها، وإصراره على تزويجها من أحد أقاربها.

ومن جانبه، أوضح محامي المتهم، أن الفتاة قد هربت من منزل ذويها بعد اعتداء والدها عليها بالضرب إثر مشادة بينهما، ثم سلمت نفسها إلى قسم حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، لتتقدم بعدها بـ 5 أيام بشكوى هتك العرض بالإكراه خمس مرات، بحق والدها بدافع الانتقام منه.

وكشف المحامي عن سبب تبرئة الأب من قِبل المحكمة، وهو وجود تناقض في أقوال وشهادة الفتاة أمام مدعي عام المحكمة، حيث أنكرت الابنة وقائع أمام المحكمة ذكرتها خلال إفادتها أمام المدعي العام.