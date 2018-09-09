توضيح الأنباء المتداولة عن مدارس حي الفيصلية بالقريات

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور معاوية الكويليت، المتحدث الرسمي لتعليم القريات، حقيقة ما يتداول في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، عن مدارس حي الفيصلية، خاصة فيما يتعلق بنقل ابتدائية الإمام الطبري، قائلًا: ” ورد في المواد المتداولة أن حي الفيصلية يفتقر ويخلو من المدراس وهذا الكلام غير صحيح إطلاقًا. ”

وأوضح ” الكويليت ” قائلًا: ” يوجد في حي الفيصلية المدارس التالية: مجمع الخوارزمي التعليمي (بنين) ويتضمن ثلاث مراحل تعليمية: ابتدائية الخوارزمي، ومتوسطة طارق بن زياد، وثانوية الأمير سلطان بن عبد العزيز، إضافة إلى مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم، وابتدائية اليرموك، وابتدائية الفيصلية، وابتدائية الرازي، والابتدائية الثامنة (بنات)، والابتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم (بنات). ”

وأضاف: ” تم افتتاح روضة في الابتدائية الثامنة هذا العام 1439/1440، إضافة إلى الثانوية الخامسة (بنات)، والابتدائية التاسعة عشر والمتوسطة الرابعة عشر (بنات). مرفقا رسما توضيحيا للمدارس بحي الفيصلية، والمسافات بينها. ”

واستدرك متحدث تعليم القريات: ” ورد في مقطع الفيديو المتداول (نقل ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز من حي الفيصلية)، وهذا غير صحيح، فمدرسة ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز مبنى حكومي بحي حصيدة منذ تأسيسها وحتى الآن ” ، متابعًا: ” نفيد عموم المهتمين أن نقل ابتدائية الإمام الطبري من مبناها المستأجر (مبنى قديم عمره يتجاوز 30 عامًا) إلى مبنى حكومي، جاء حرصا على أبنائنا الطلاب لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، وفق خطة وزارة التعليم للتخلص من المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حكومية مناسبة للتعليم. ”