بالفيديو.. مريض سمنة يفقد 87 كيلو ويستطيع المشي بعد تكفل ولي العهد بعلاجه

نايف السالم(صدى):

تعود أحداث القصة إلى قبل 3 سنوات، عندما أعلنت وزارة الصحة عن تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنقل المواطن تركي الغامدي إلى ألمانيا للعلاج؛ عقب مناشدات لعلاجه من السمنة المفرطة.

وظهر المواطن، في مقطع فيديو يشكر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويبين ما وصلت إليه مراحل علاجه؛ حيث استطاع أن يسير على قدميه بعد أن فقد 87 كيلو جرامًا.

وأوضح أنه يتلقى التأهيل الطبي منذ سنة في مدينة الأمير سلطان الطبية، كما أن وزنه نقص من 249 إلى 162 كجم، لافتًا إلى أنه استطاع المشي ويقضي حاجاته اليومية بنفسه.