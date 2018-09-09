” الحياة الفطرية ” تتفاعل مع فيديو قتل الضبع والنيص بطريقة بشعة

علي القحطاني (صدى):

علقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الأحد، على مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بقتل حيوانات فطرية ” ضبع ونيص ” .

وأكدت الهيئة أن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وإدراك أهمية هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البيئي، معبره عن استيائها من مثل هذه الأفعال.

وأوضحت أنه تم تبليغ الجهات الأمنية المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، موجهه الشكر والتقدير لكل من قام بالإبلاغ عن المقطع.

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