بالصور.. مطبات صناعية بألوان ” فوسفورية ” في نجران

نايف السالم(صدى):

شهدت شوارع منطقة نجران، طلاء أحد المطبات الصناعية بألوان فوسفورية، وذلك ضمن حملة تقوم بها أمانة المنطقة، لمعالجة التشوه البصري بها.

ومن جانبها، أوضحت أمانة نجران أن هذا النموذج تم تنفيذه في حي الأمير مشعل بمدينة نجران، وسيتم عمله في عدد من الطرق والشوارع الرئيسية داخل المنطقة.

جدير بالذكر، أنه قد تم ذلك أثناء قيام أمين منطقة نجران حمد بن حسين آل عيبان بجولة على عدد من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الوكلاء ومديرو الإدارات المعنية بالمنطقة.