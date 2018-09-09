بالفيديو.. مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال

أماني الغامدي(صدى):

المشروبات الغازية من المشروبات التي يدمنها العديد من الكبار والصغار، وللأسف بعض الأمهات تقدمها لصغارها دون الوعى بمدى مخاطرها.

حيث كشفت اختصاصية التغذية العلاجية كريس نصراني ، بإحدى حلقات برنامج ” صحتين ” المذاع على قناة ” TeN “، مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال.

وقالت كريس ، ان كثير من الأمهات والآباء ليس لديهم المعلومات الكافية التي تظهر أضرار المشروبات الغازية على أطفالهم ، حيث أنها تعمنل على هشاشة العظام لدى الأطفال ، وتدمر عظامهم ولا ينمو جيداً ومعرضين للكسر .

وتابعت كريس ، كما تؤدي المشروبات الغازية إلى تسوس الأسنان ، وايضا عدم توازن السكر بالدم ما يؤدي لإصابتهم بمرض السكر عندما يكبرون ، وتعمل ايضا إلى إصابة الأطفال بفرط الحركة وزيادة الوزن .