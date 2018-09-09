بالفيديو.. مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال
المشروبات الغازية من المشروبات التي يدمنها العديد من الكبار والصغار، وللأسف بعض الأمهات تقدمها لصغارها دون الوعى بمدى مخاطرها.
حيث كشفت اختصاصية التغذية العلاجية كريس نصراني ، بإحدى حلقات برنامج ” صحتين ” المذاع على قناة ” TeN “، مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال.
وقالت كريس ، ان كثير من الأمهات والآباء ليس لديهم المعلومات الكافية التي تظهر أضرار المشروبات الغازية على أطفالهم ، حيث أنها تعمنل على هشاشة العظام لدى الأطفال ، وتدمر عظامهم ولا ينمو جيداً ومعرضين للكسر .
وتابعت كريس ، كما تؤدي المشروبات الغازية إلى تسوس الأسنان ، وايضا عدم توازن السكر بالدم ما يؤدي لإصابتهم بمرض السكر عندما يكبرون ، وتعمل ايضا إلى إصابة الأطفال بفرط الحركة وزيادة الوزن .
دكتور زياد حلبي[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 21 دقيقة
ابعدو كبارا وصغارا عن الماكولات السريعة و المشروبات الغازية اضررها كثيرة اكثر من نفعها لامجال لذكرها كلها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9961 ] نشر منذ 11 دقيقة
نستودعهم الله❤اكيد ما وراها خير سواء للصغار او الكبار
مُـنفرِدهه[ عدد التعليقات: 5752 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الصغار واجب نحرص عليهم لكن نحنا نسأل الله السلامة على اللي ندخله بالمعدة