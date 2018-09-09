بالفيديو.. سعيد المولد يؤكد: الأخضر سيقتنص كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب المنتخب الوطني، سعيد المولد، أن الأخضر أحد المرشحين بقوّة للحصول على كأس آسيا 2019، معتبرًا أن ذلك يزيد الضغوط على اللاعبين.

وأوضح ” المولد ” مصرّحًا: ” كأس العالم صفحة وطويت، صحيح أن نتيجة الافتتاح كانت سلبية، خاصة أن الجمهور توقع منا أن نحقق الفوز، لكن الأمر الجيد أننا أنهينا مشاركتنا بأداء مميز أمام مصر، والآن نحن في مرحلة جديدة وهي كأس آسيا. ”

وتابع: ” نطمح في الظهور بصورة جيّدة في النهائيات، فهذه أكبر بطولة على مستوى القارّة، ونحن متفائلون ومتحمسون لخوض المنافسات ” ، مضيفًا: ” السعودية معروفة في القارة، لها تاريخها ووزنها ووضعها، وسبق أن حققت البطولة 3 مرات، ونحن بطبيعة الحال أحد المنتخبات المرشحة لحصد اللقب في الإمارات، وهو ما يزيد الضغوط علينا. ”